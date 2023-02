Checco Zalone ai tifosi del Napoli: “Spero che vinciate quella cosa che non si può nominare” Durante lo spettacolo al Teatro Augusteo di Napoli, l’artista pugliese ha preso bonariamente in giro i tifosi azzurri sulla possibile vittoria dello scudetto.

A cura di Valerio Papadia

Lo scorso 21 febbraio, mentre il Napoli si apprestava a scendere in campo in Germania contro l'Eintracht Francoforte per l'andata degli ottavi di Champions League (partita vinta poi dai partenopei per 2 a 0, ndr), sul palco del Teatro Augusteo, a Napoli, Checco Zalone cominciava il suo spettacolo "Amore + Iva".

L'artista pugliese, amatissimo soprattutto grazie ai suoi film, sul palco del teatro partenopeo non si è lasciato sfuggire l'occasione per prendere bonariamente in giro i tifosi del Napoli, visto il momento di forma della squadra, che in Serie A ha ben 15 punti di vantaggio sulla seconda in classifica e ormai viaggia spedita verso la vittoria del suo terzo scudetto.

"Vi auguri di poter vincere quella cosa che non si può nominare" ha detto Zalone sul palco, giocando sulla scaramanzia napoletana e non nominando mai la parola scudetto.

Napoli ci spera (e ci crede) nel terzo scudetto

Una scaramanzia che i napoletani, però, in questa occasione, sembrano aver accantonato: i tifosi azzurri sembrano credere in questo terzo scudetto, suffragati anche da una squadra che sta fornendo prestazioni di altissimo livello. La vittoria del campionato a Napoli manca da oltre 30 anni e allora ecco che in città c'è già chi si è portato avanti: sono già spuntate bandiere e bandierine per festeggiare il Napoli campione d'Italia.