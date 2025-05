video suggerito

Che ci fa un'auto smontata e fatta a pezzi nel Cimitero di Napoli tra le lapidi Auto sventrata ritrovata tra le lapidi all'interno del Cimitero Nuovissimo di Poggioreale: indaga la Polizia di Stato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Che ci fa un'auto smontata e fatta in pezzi e lasciata tra le lapidi all'interno del Cimitero di Napoli? È così che l'ha ritrovata il personale cimiteriale. Senza ruote. Appoggiata direttamente sulle assi. Priva anche delle porte posteriori e dei sediolini, nonché dei fanali anteriori e posteriori. La carcassa della vettura era depositata nella zona del Cimitero Nuovissimo di Poggioreale, un luogo pubblico e custodito, gestito dal Comune di Napoli. Come ci sia arrivata senza che nessuno se ne accorgesse è un mistero. Il veicolo era molto probabilmente marciante. Difficile credere che qualcuno possa averlo trasportato con un camion e possa averlo depositato lì, in bella mostra, all'insaputa di tutti, personale e fedeli.

Auto sventrata nel Cimitero Nuovissimo di Poggioreale: indaga la Polizia

La scoperta è avvenuta stamattina, mercoledì 21 maggio, tra la sorpresa generale del personale. C'è chi si chiede se l'auto sia stata abbandonata. Ma da chi? Oppure, forse rubata e cannibalizzata per rivenderne i pezzi al mercato nero. Ma come questo possa essere avvenuto all'interno di un luogo pubblico, destinato al culto dei defunti, è un rebus che sarà difficile da sciogliere. La vicenda, ad ogni modo, è all'attenzione della Polizia di Stato, alla quale è stata fatta la segnalazione, non appena si è appresa la storia. Adesso saranno gli investigatori del commissariato di Poggioreale a ricostruire cosa sia avvenuto. Sono stati eseguiti i primi rilievi. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di avere ulteriori elementi che possano fare luce su quanto accaduto e identificare i responsabili che l'hanno lasciata lì.