Cerca funghi sul Vesuvio ma muore sbranato dagli animali: dramma nel Napoletano

Immagine di repertorio

Va a cercare funghi nel Parco Nazionale del Vesuvio, ma viene sbranato dagli animali selvatici e muore. Anziano 78enne ritrovato esanime dal figlio con segni di morsi sul corpo. L'episodio è accaduto nelle scorse ore. La vittima è Angelo Cutolo, pensionato di 78 anni, originario di Ottaviano, in provincia di Napoli. L'uomo era uscito nel pomeriggio di ieri, sabato 13 settembre, per avventurarsi nei boschi che si trovano alle pendici del vulcano, in un terreno non lontano dalla sua abitazione, nei pressi di via Boscariello a Ottaviano, in cerca di funghi. Quando in serata i familiari non l'hanno visto rientrare, si sono preoccupati. Il figlio è andato a cercarlo e dopo alcune ore l'ha ritrovato riverso a terra con varie ferite, ma ancora vivo.

Morto 78enne di Ottaviano: stava cercando funghi sul Vesuvio

Secondo le prime informazioni, le lesioni sarebbero compatibili con dei morsi di animali, forse cinghiali selvatici o cani. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Il figlio lo ha subito trasportato presso la clinica Santa Lucia, ma per lo sventurato 78enne non c'è stato nulla da fare. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi disperati dei sanitari di rianimarlo. La salma è stata trasferita all'ospedale di Castellammare di Stabia per ulteriori accertamenti. La Procura della Repubblica di Nola ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia: si dovrà accertare infatti se la morte è stata causata dall'aggressione o se l'uomo sia deceduto prima per un improvviso malore e successivamente attaccato dagli animali, probabilmente dei cani randagi o dei cinghiali. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di polizia di San Giuseppe Vesuviano.