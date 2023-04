“Centri Commerciali in Campania: nuove aperture a Napoli e Pompei, ristrutturati Mandi e Iperion” Gaetano Graziano, vice presidente ADCC-Italia, l’associazione direttori di centri commerciali, a Fanpage.it: “Iperion a Caserta e Mandi ad Afragola presto ristrutturati”

A cura di Pierluigi Frattasi

"In Campania sono ripartiti centri e parchi Commerciali, dopo il periodo del Covid. La ripresa economica sta riattivando anche importanti investimenti che erano stati bloccati a causa della pandemia. Di prossima apertura il centro commerciale Maxi-Mall a Pompei, attualmente in costruzione, mentre in cantiere c'è il mega-progetto del parco commerciale tra Ponticelli e Poggioreale, di via Botteghelle a Napoli Est. Ma non sono solo queste le novità: anche l'Iperion di Caserta e il Mandi di Afragola, stanno subendo una completa ristrutturazione e ri-commercializzazione". A parlare a Fanpage.it è Gaetano Graziano, vice presidente ADCC-Italia, l'associazione dei direttori dei centri commerciali.

Gaetano Graziano

"A Napoli arrivano grandi marchi come Starbucks"

Assieme alla ripresa dei grandi centri commerciali, in Campania si registra anche l'arrivo di catene internazionali. "Il turismo – spiega Graziano – sta diventando sempre più importante per lo sviluppo della città di Napoli. La città è in costante evoluzione e sempre più marchi del retail internazionale stanno aprendo nuovi negozi a Napoli e nell'intera regione. Tra questi, Primark, Pepco, Action, Kik, Tedi, Jysk, Sinsay e Starbucks. Quest'ultimo, in particolare, ha recentemente aperto un nuovo punto vendita a Caserta nella Reggia Outlet e a breve aprirà nella Galleria Umberto I di Napoli, dove dovrebbe arrivare anche "Mondadori".

"A Ponticelli un nuovo grande parco commerciale"

"Questa ripresa economica – prosegue Graziano – sta riattivando anche importanti investimenti che erano stati bloccati a causa della pandemia. Il centro commerciale "Pompei Maxi Mall", attualmente in costruzione, e, il mega-progetto di via Botteghelle, che mira alla riqualificazione di un area urbana dell'ambito dell'area degli Ex Magazzini di Approvvigionamento di Napoli attualmente dismessa, con una superficie di 237mila metri quadrati ed è situata in una zona quasi centrale della città. Si tratta di un progetto ambizioso e innovativo che sta suscitando grande interesse e attenzione".

"Napoli – conclude Graziano – sta quindi diventando una meta sempre più interessante per gli investitori che vedono la città come un luogo ricco di opportunità e con un grande potenziale di sviluppo. Tutto ciò fa di Napoli una città in costante movimento, pronta a cogliere le opportunità per il proprio sviluppo economico e culturale".