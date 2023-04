Nuovo centro commerciale a Napoli con parcheggi e ristoranti: sarà uno dei più grandi della città Il parco commerciale sorgerà sul terreno delle ex officine delle Ferrovie dello Stato, tra i quartieri di Ponticelli e Poggioreale, in via Botteghelle.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli è in arrivo un nuovo grande parco commerciale, con negozi, ristoranti, palestre e parcheggi. Sorgerà sul terreno delle ex officine delle Ferrovie dello Stato, tra i quartieri di Ponticelli e Poggioreale, in via Botteghelle. Il progetto di variante presentata dalla società Fingestim srl del Polo Urbano Integrato è stato approvato dal Comune di Napoli nel 2018 e va ad aggiornare il PUA, il Programma Urbanistico Attuativo, del 2011.

Il progetto prevede anche la realizzazione di due torri di 75 metri di altezza, abitazioni, che saranno in parte ad uso residenziale sociale e in parte private. Ci sarà anche un laghetto. I lavori di bonifica dei suoli sono iniziati in queste settimane, come apprende Fanpage.it da fonti del Comune. Le bonifiche riguardano un'area vicina dove si trovava un'ex industria di materiale bituminoso.

Il nuovo centro commerciale a Napoli Est

Al termine delle bonifiche potranno iniziare i lavori di realizzazione veri e propri del nuovo complesso. Il progetto prevede di recuperare un'area di 237mila metri quadrati attualmente inutilizzata che si trova a ridosso del quartiere Poggioreale, alle spalle della Stazione Centrale. In passato quest'area era stata destinata ai Magazzini di Approvvigionamento di Napoli, usati come area per la logistica, per lo stoccaggio dei materiali e per la manutenzione del materiale rotabile, oggi dismessi.

Parchi verdi, scuole e parcheggi

Gli altri 70mila metri quadrati saranno così destinati: parco pubblico a servizio dell’insediamento e del settore urbano di riferimento (45.084 mq); scuola materna ed elementare (8.044 mq); verde attrezzato (3.620 mq); parcheggi a raso (11.424 mq). A questi si aggiungeranno altre opere di urbanizzazione secondaria, con parchi privati e ad uso pubblico.

La società proponente ha annunciato che realizzerà anche le seguenti opere di urbanizzazione assoggettate ad uso pubblico: parco privato contiguo al parco pubblico (18.400 mq); parco privato ad uso pubblico a sud del settore commerciale (11.628 mq); viabilità privata di uso pubblico, “filter strip” e percorsi pedonali (16.098 mq).