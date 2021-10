Maximall Pompeii, a che punto sono i lavori del centro commerciale più grande del Meridione Proseguono i lavori del Centro Commerciale Maximall Pompeii: terminati i due piani del parcheggio e gli allacciamenti autostradali, si prosegue ora con i posti auto scoperti e l’area comune. Lavori che proseguono rispettando la tabella di marcia: entro dicembre 2022 la fine dei lavori, l’inaugurazione a marzo 2023.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Proseguono i lavori per il completamento del centro commerciale Maximall Pompeii: l'opera, che dovrebbe vedere la luce tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, al momento vede il completamento dei due parcheggi multipiano ed il proseguo della realizzazione dei parcheggi a raso e del parco urbano. Ultimate anche le bretelle di allacciamento delle due uscite autostradali lungo la A3 Napoli-Salerno. Si tratta delle infrastrutture primarie del centro commerciale in costruzione, i cui lavori sembrano procedere a ritmo spedito.

Il via ai lavori a febbraio 2020 e la "pausa forzata" per il lockdown

Il progetto era partito già ad inizio 2020: poi però si è trovato a fare i conti come tante altre realtà con la pandemia che di lì a poco ha investito il mondo. E così i lavori partiti proprio a febbraio 2020 poco prima del lockdown nazionale e che avrebbero dovuto concludersi entro fine 2021, sono slittati di diversi mesi. Dopo la ripresa a singhiozzo dovuta alle varie restrizioni, adesso i lavori sembrano proseguire a pieno regime e dunque la tabella di marcia al momento sembra rispettata: fine lavori prevista per dicembre 2022 e inaugurazione per marzo 2023.

I numeri del centro commerciale Maximall Pompeii

I numeri del Centro Commerciale Maximall Pompeii sono imponenti: 200mila metri quadri di lotto, 130 negozi e 30 ristoranti al suo interno, che saranno distribuiti su due piani. Ma anche un albergo a 4 stelle gestito dal Gruppo Marriott Bonvoy da 135 camere, un cinema con otto sale, un teatro ed una sala conferenza. Una piazza modello "anfiteatro" greco-romano con una fontana che garantirà anche uno spettacolo d'acqua con un getto di oltre 25 metri di altezza. Il parcheggio prevede ben cinquemila posti auto e trenta per i bus turistici. A questo, si aggiunge un parco verde aperto al pubblico di 50mila metri quadri ed una copertura di altri 6mila metri quadri.