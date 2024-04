video suggerito

Frutta e verdura esposti in strada a sporco e smog: sequestrati 100 chili a Secondigliano Controlli della Polizia Municipale nel quartiere della periferia Nord di Napoli: 19 gli esercizi commerciali multati dagli agenti. I controlli hanno riguardato anche il centro storico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

La Polizia Municipale di Napoli ha messo in campo numerosi controlli per salvaguardare la salute dei consumatori. A Secondigliano, quartiere della periferia settentrionale del capoluogo campano, gli agenti della locale Unità Operativa hanno controllato diversi esercizi commerciali tra via Dante e via Cassano, sequestrando 100 chili di frutta e verdura che venivano commercializzati all'aperto, sulla pubblica via, e quindi esposti a sporco, smog e agenti atmosferici. Nel complesso, gli agenti hanno multato 19 esercizi commerciali del quartieri, 16 dei quali per occupazione abusiva di suolo pubblico, mentre gli altri tre poiché sprovvisti di regolare autorizzazione.

A Secondigliano, gli agenti della Municipale hanno operato anche controlli al Codice della Strada: elevati 15 verbali per infrazioni come guida senza revisione, guida senza patente, senza la prescritta copertura assicurativa.

Controlli anche al centro storico: sequestrata merce contraffatta

Inoltre, i controlli della Polizia Municipale, in particolare dell'Unità Operativa Avvocata, hanno riguardato anche il centro storico di Napoli, nella fattispecie via Toledo e piazzetta Nilo, dove gli agenti hanno effettuato due sequestri penali e un sequestro amministrativo per la vendita abusiva di merce, la maggior parte della quale contraffatta, come zaini, borse, cinture, occhiali da sole.