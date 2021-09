Centinaia di cittadini non ricevono la posta: per mesi il postino ha rubato la loro corrispondenza La scoperta tra Nola, Scisciano, Marigliano e San Vitaliano, dove per mesi centinaia di cittadini non hanno ricevuto la corrispondenza. La Polizia Stradale di Nola, dopo aver rinvenuto un grosso quantitativo di lettere abbandonate vicino a un contenitore dei rifiuti, ha scoperto che un postino 28enne per mesi si è appropriato della posta dei cittadini: l’uomo è stato denunciato.

A cura di Valerio Papadia

Per mesi centinaia di cittadini, in una grossa porzione della provincia di Napoli, tra Nola, Scisciano, Marigliano e San Vitaliano, non hanno ricevuto la posta. Il motivo è stato scoperto dalla Polizia Stradale di Nola: un postino di 28 anni per mesi ha rubato la loro corrispondenza. Le indagini sono partite dopo la segnalazione giunta dal proprietario di una stazione di servizio del Nolano, che lo scorso martedì aveva notato diverse buste piene zeppe di lettere abbandonate vicino a un contenitore dei rifiuti. Gli agenti della Stradale di Nola, insieme ai colleghi delle Sezione Napoli, sono così riusciti in breve tempo a risalire al responsabile: il 28enne, appunto, portalettere regolarmente assunto, a tempo indeterminato, da Poste Italiane.

Nella casa del postino sequestrate anche armi

I poliziotti hanno così perquisito l'abitazione del 28enne, rinvenendo e sequestrando oltre due quintali di corrispondenza – tra cui anche materiale didattico dello scorso anno scolastico – della quale il postino si era indebitamente appropriato per mesi. Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche quattro fucili – del tipo doppietta – una pistola calibro 6.35 e una katana, la peculiare sciabola giapponese: le armi da fuoco, detenute regolarmente, erano però mal custodite, in violazione delle normativa in materia, mentre la sciabola era detenuta illegalmente. Al termine delle operazioni, il postino 28enne è stato così denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di sottrazione e soppressione di corrispondenza, appropriazione indebita di materiale di proprietà di Poste Italiane, omessa custodia di armi e detenzione abusiva di una sciabola del tipo katana.