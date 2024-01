Cena a base di pesce e champagne, ma la coppia va via senza pagare il conto da 400 euro Accade in un noto ristorante di Salerno. I titolari hanno affidato ai social un appello per trovare la coppia, fuggita via senza saldare il conto salato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Una romantica cena a base di pesce prelibato, accompagnato da una, magari due bottiglie di champagne. Tutto senza spendere un solo euro. Questo il weekend di una coppia a Salerno, che dopo aver cenato in un noto ristorante sul Lungomare Trieste della città campana, ha lasciato il locale come se niente fosse, senza saldare il conto abbastanza salato, 400 euro per il cibo e lo champagne appena consumati.

E così, una volta che ai titolari è stato chiaro che quei due clienti non sarebbero tornati e non avrebbero pagato la cena, non gli è rimasto altro da fare che affidarsi ai social network, dove hanno pubblicato le foto (oscurando i volti) dei due clienti, con la richiesta di aiutarli a rintracciare la coppia.

Purtroppo, casi del genere capitano abbastanza di frequente. Soltanto il mese scorso in un'analoga situazione si erano ritrovati anche Federica e Giuseppe, gestori sia della fortunata pagina social "Il mio viaggio a Napoli" che della pizzeria che porta lo stesso nome ai Quartieri Spagnoli. Tre clienti, dopo aver mangiato nel locale, sono andati via senza saldare il conto. In un video pubblicato poi sui social, Federica e Giuseppe hanno minimizzato l'accaduto, non nascondendo però la loro amarezza.