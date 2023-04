C’è un ristorante di lusso in Campania che ha fra i suoi piatti la pastina col formaggino Si tratta di uno dei piatti iconici proposti dallo chef Giuseppe Iannotti nel suo Kresios, ristorante due Stelle Michelin a Telese Terme, in provincia di Benevento.

A cura di Valerio Papadia

Quando si pensa al fine dining, alla cucina gourmet, vengono subito in mente piatti elaborati, che hanno dietro ingredienti e procedimenti complessi. Si tratta, molto spesso, di un preconcetto, di uno stereotipo che, frequentemente, non corrisponde al vero, o almeno non del tutto: in Campania, ad esempio, c'è un ristorante di lusso che propone tra i suoi piatti la pastina col formaggino che la maggior parte di noi mangiava da bambini.

È uno dei cosiddetti signature dishes – che potremmo tradurre come una sorta di cavalli di battaglia culinari – che lo chef Giuseppe Iannotti propone nel suo ristorante Kresios, a Telese Terme, nella provincia di Benevento, che si fregia di due Stelle Michelin: la volontà dello chef è quella di trasportare chi assaggia la pastina al formaggino nel suo ristorante indietro nel tempo, all'infanzia. Anche la scelta del piatto non è casuale, dal momento che la pastina viene proposta in un colorato piattino di plastica dura (con cucchiaino coordinato) sul quale è raffigurato Topolino, offrendo così anche un'esperienza ludica.

La pastina col formaggino proposta da Giuseppe Iannotti al Kresios è dunque un piatto che vuole fare della semplicità il suo punto di forza, giocando sulla nostalgia, sia dal punto di vista visivo che sul piano dei sapori, e quindi dei ricordi, che il piatto evoca.

La pastina col formaggino di chef Giuseppe Iannotti al Kresios

Latte e panna di bufala la fanno da padroni nel piatto: riscaldandoli e aggiungendovi il caglio, si ottiene il formaggino con il quale si va poi a mantecare la pastina. Si tratta di prodotti tipici della Campania, a cui lo chef ha voluto dare risalto. Aggiungendo poi parmigiano e olio, si ottiene il risultato finale: un piatto semplice, realizzato con pochi ingredienti, che ha però il "potere" di trasportare i commensali indietro nel tempo, ai ricordi felici della propria infanzia.