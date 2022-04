Cavo della linea elettrica crolla nei pressi della stazione di piazza Garibaldi: 5 feriti Il cavo della linea elettrica è caduto nei pressi della stazione di Piazza Garibaldi: interrotta la circolazione ferroviaria sulla tratta Napoli Gianturco – Villa Literno.

A cura di Valerio Papadia

Un cavo della linea elettrica è crollato, nella mattinata di oggi, martedì 12 aprile 2022, nei pressi della stazione ferroviaria di Piazza Garibaldi, nel cuore di Napoli: cinque le persone rimaste ferite nell'incidente. Stando a una prima ricostruzione, in prossimità della stazione, il cavo elettrico è improvvisamente crollato al suolo, per cause che sono ancora in corso di accertamento: sul posto sono arrivati tempestivamente i soccorritori e le forze dell'ordine. Come detto, cinque persone sono rimaste ferite: fortunatamente, nessuno ha riportato gravi conseguenze e tutti sono stati medicati sul posto dai sanitari del 118. La circolazione ferroviaria sulla tratta Napoli Gianturco – Villa Literno è stata interrotta a partire dalle ore 12 ma, come rende noto Ferrovie dello Stato, i tecnici "sono già intervenuti per gli opportuni interventi di ripristino della linea".

FS: "Cause esterne sul crollo"

Fs, intanto, fa sapere che: