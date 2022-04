Trasporto pubblico a Napoli

Incidente metro Linea 2, sequestrato il cantiere a piazza Garibaldi: i treni restano fermi La magistratura sequestra il cantiere in via Alfonso d’Aragona, traversa di piazza Garibaldi. Indagine della Polfer. Treni ancora fermi.

A cura di Pierluigi Frattasi

È sotto sequestro il cantiere che si trova sopra il tunnel della metropolitana Linea 2 dove oggi pomeriggio è avvenuto l'incidente. Un cavo dell'alta tensione, secondo le prime ricostruzioni tagliato da una trivella di un cantiere in superficie che avrebbe sfondato la calotta della galleria del metrò, è caduto assieme ad un pantografo su un treno regionale che stava passando in quel momento, mandando in frantumi i finestrini e ferendo lievemente 5 persone. La circolazione dei treni è sospesa da mezzogiorno.

Sequestrato il cantiere in piazza Garibaldi

Sul posto le forze dell'ordine e la magistratura che ha disposto il sequestro del cantiere in superficie, che si trova in via Alfonso d'Aragona, una traversa di piazza Garibaldi, sul lato di piazza Mancini-via Alessandro Poerio. Tutta la dinamica è in corso di accertamento. Nel frattempo la circolazione della metro Linea 2 tra Napoli Gianturco – Villa Literno resta sospesa. Il cantiere è sotto sequestro dell'autorità giudiziaria, quindi fino ad allora non si può intervenire per spostare il treno e liberare la linea. Le indagini sono affidate alla Polfer. Il cantiere interessa la parte sovrastante la galleria, a livello del manto stradale. Attualmente, le forze dell'ordine stanno cercando di accertare l'origine del crollo, che potrebbe essere legata con molta probabilità ai lavori che si stavano facendo in superficie. Gli agenti della Polfer stanno raccogliendo le testimonianze.

Treni fermi, navette bus

Non si sa al momento quando potrebbe ripartire il servizio di trasporto. Ferrovie dello Stato ha attivato una navetta bus sostitutiva tra Napoli Centrale e S. Giovanni Barra, treni spola tra Pozzuoli e Campi Flegrei, i treni Metropolitani per Salerno e Caserta sono stati autosostituiti da Napoli Centrale.