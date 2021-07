Cavalli morti e in decomposizione, galline e maiali denutriti: fattoria-lager a Napoli Est All’interno della fattoria alla periferia orientale di Napoli, carabinieri e personale Asl hanno scoperto due carcasse di cavalli in decomposizione. Inoltre, galline e maiali vivevano in pessime condizioni igienico-sanitarie, denutriti. “Fondamentale risalire alla proprietà del terreno e denunciare le persone che hanno creato questo orrore” ha detto il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

A cura di Valerio Papadia

Sconcertante la scoperta effettuata dai carabinieri e dal personale dell'Asl in una fattoria di Barra, quartiere della periferia orientale di Napoli: i militari dell'Arma hanno rinvenuto due carcasse di cavalli, ormai in decomposizione. Inoltre, numerosi altri animali, principalmente galline e maiali, venivano tenuti in pessime condizioni igienico-sanitarie, denutriti. Il blitz è scattato dopo la denuncia del consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che aveva ricevuto la segnalazione da un cittadino: "Consigliere, la contatto da Ponticelli in via Charlie Caplin, una fattoria degli orrori, una puzza disgustosa che gira per le traverse del quartiere. Questi poveri animali deperiti e maltrattati, vivono tra rifiuti ed escrementi. Facciamo qualcosa per questi poveri animali e per noi gente che dobbiamo subire disgustosi fetori".

"Una situazione orribile e drammatica che abbiamo denunciato non appena segnalata. Trovati i cadaveri di diversi animali, compreso un cavallo, fortunatamente si è riusciti salvare decine di papere, galline e maialini che ora si trovano nell’Asl veterinaria del Frullone. Se non si fosse intervenuti per tempo, ora la situazione sarebbe stata ancora più drammatica. Ora è di fondamentale importanza risalire alla proprietà del terreno e denunciare le persone che hanno creato questo orrore. Chiediamo, pretendiamo condanne più che severe. Quel che è stato consentito qui è davvero orribile" ha dichiarato il consigliere Borrelli dopo la scoperta delle forze dell'ordine.