video suggerito

Castellammare, la banda del buco ci riprova: un altro tunnel sotto la stessa banca dopo 4 mesi Sventato un rapina alla Banca Stabiese, a Castellammare di Stabia (Napoli): scoperto un cunicolo che passava sotto la filiale della Credit Agricole, obiettivo di un colpo in preparazione ad agosto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ci avevano provato ad agosto, ma il tunnel scavato sotto la banca era stato scoperto in tempo. Così, nei giorni scorsi, ci hanno riprovato, nello stesso posto. E anche stavolta è andata male: pure il secondo cunicolo è stato trovato prima che i rapinatori riuscissero a fare irruzione. Succede a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove, nel giro di quattro mesi, è stato sventato il secondo colpo in banca. Stavolta i criminali, a quanto pare, avevano preso di mira la Banca Stabiese, che si trova di fronte alla filiale della Credit Agricole che era finita nel mirino ad agosto.

La scoperta del tunnel, durante una delle ispezioni che periodicamente vengono svolte nel sottosuolo per verificare l'integrità strutturale. Il personale della Credit Agricole, nel corso del controllo, ha trovato un foro che, collegato con la rete fognaria che passa al di sotto del corso Alcide De Gasperi, conduceva alle mura perimetrali dell'altra banca, che è sul lato opposto della strada. Sul posto è intervenuto il personale tecnico del Comune di Castellammare e della Gori per ripristinare lo stato dei luoghi.

Probabilmente la banda sarebbe entrata in azione nei prossimi giorni: nel più classico copione della tecnica "del buco", avrebbe sfondato l'ultimo muro e sarebbe spuntata direttamente nei locali della banca, sorprendendo i dipendenti e facendo razzia di contanti e tutti gli oggetti di valore prima di scappare tornando nelle fogne.

Leggi anche Picchiano il personale del 118 intervenuto per il malore di una loro parente: arrestati

Il precedente tentativo risale agli inizi di agosto; in quella circostanza i carabinieri avevano trovato un tunnel che, sempre partendo dalle fogne, arrivava in corrispondenza del caveau della Credit Agricole; è verosimile, quindi, che in quel caso i criminali avessero preso di mira quella filiale.