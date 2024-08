La banda del buco era pronta a colpire: tunnel sotto la banca a Castellammare I carabinieri hanno scoperto un tunnel che, partendo dalle fogne, arrivava in corrispondenza del caveau di un istituto di credito in via Alcide De Gasperi, a Castellammare (Napoli). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

La filiale Credit Agricole di Castellammare di Stabia (Napoli)

Un tunnel che, partendo dalla rete fognaria, proseguiva fin sotto una banca: via d'accesso per una banda di rapinatori che, con la tecnica "del buco", aveva preso di mira una filiale Credit Agricole del corso Alcide De Gasperi, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. E probabilmente i criminali sarebbero entrati in azione a breve: lo scavo era arrivato già in corrispondenza del caveau.

Il passaggio è stato scoperto dai carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo insieme a personale della GORI (Gestione Ottimale Risorse Idriche), la società che gestisce la fornitura nel comune del Napoletano. Quello che hanno trovato nel sottosuolo è inequivocabile: oltre al percorso, che conduceva senza dubbio al di sotto della banca ed era così stretto che una persona ci sarebbe passata a stento, sono stati rinvenuti strumenti e materiali di scavo, segno che i "lavori" erano recenti e ancora in corso.

L'ingresso del buco era coperto da un pannello, tentativo, poi rivelatosi inutile, di non farlo scoprire durante una eventuale ispezione dei sottoservizi. Il raid sarebbe probabilmente scattato entro pochi giorni: i criminali sarebbero sbucati dalle fogne, prendendo di sorpresa i dipendenti, e avrebbero fatto incetta di contanti e valori, per poi scomparire nuovamente nel tunnel e, attraverso la rete fognaria, arrivare in un posto sicuro chissà dove. La galleria è stata tombata e sono in corso indagini per individuare chi l'ha realizzata.

Il tunnel scoperto dai carabinieri nel sottosuolo di via Alcide de Gasperi