Castellammare, 53enne va in clinica per una fistola: morto dopo 12 ore: aperta inchiesta L'uomo era stato operato la mattina ed è morto dopo circa 12 ore. Sequestrate salma e cartella clinica. Indagine dei carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Va in clinica per una fistola, ma muore dopo 12 ore per un malore. La vittima è un uomo di 53 anni. È accaduto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. I carabinieri, su delega della magistratura, hanno sequestrato la salma e acquisito la cartella clinica del paziente deceduto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Solo le indagini potranno stabilire quale possa essere stata la causa della morte del 53enne, il quale, secondo le prime informazioni, potrebbe essere stato vittima di un improvviso arresto cardiaco.

La procura dispone l'autopsia sulla salma

I familiari hanno comunque sporto denuncia alle forze dell'ordine per fare piena luce su quanto avvenuto. I carabinieri della compagnia di Castellammare hanno avviato le indagini ed eseguito i rilievi di rito. Sono state raccolte anche delle testimonianze dei parenti. Il pm ha disposto l'esame autoptico sulla salma del 53enne che potrebbe essere svolto nella giornata di lunedì 27 gennaio. Atti dovuti, per chiarire l'esatta dinamica di quanto avvenuto ed escludere una eventuale responsabilità di terzi. L'uomo, operato la mattina, sarebbe stato colto da improvviso malore nella serata, mentre si trovava ancora all'interno della struttura sanitaria, in osservazione, come prevede il protocollo. Un semplice intervento di routine si è così trasformato in tragedia per i familiari che sono rimasti molto scossi ed hanno deciso di sporgere denuncia, affinché sia chiarito ogni aspetto della storia. Tutte le parti potranno dimostrare la propria estraneità ai fatti nel prosieguo della vicenda.