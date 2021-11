Caserta, bombola di gas si incendia: carabinieri entrano dalla finestra e salvano donna dalle fiamme Donna di 77 anni salvata da un incendio dai carabinieri a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta. Le fiamme sprigionate da una bombola di gas andata a fuoco. I militari dell’Arma sono riusciti ad entrare dalla finestra dalle cucina e a trarre in salvo l’anziana. Mentre la Protezione Civile ha spento il fuoco con l’idrante.

A cura di Pierluigi Frattasi

La bombola del gas va a fuoco, in pochi minuti scoppia un incendio che avvolge tutta la cucina. In casa c'è solo un'anziana donna di 77 anni che rischia la vita. Ma ad evitare il peggio ci pensano i carabinieri, che chiamati dai vicini in spregio del pericolo entrano dalla finestra e, sfidando le fiamme, portano fuori la donna salvandola. Un'azione eroica, portata a termine in una manciata di secondi. L'intervento provvidenziale dei militari dell'Arma scongiura l'ennesima tragedia domestica. Questa volta ad andare in fiamme è stata un'abitazione di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta.

La casa interessata si trova in via Paolo Borsellino. I carabinieri della locale Stazione, allertati da alcuni vicini, sono intervenuti presso l’abitazione di una settantasettenne del luogo, sola in casa, che stava per essere avvolta dalle fiamme sprigionate dall’incendio di una bombola di gas presente. I militari dell’Arma, dopo essersi introdotti nell’abitazione attraverso la finestra della cucina, hanno prelevato la donna portandola al sicuro sulla pubblica via. Successivamente sono intervenuti i volontari della protezione civile che, attraverso l’utilizzo dell'idrante, sono riusciti, insieme ai carabinieri, a domare le fiamme e a rendere inerte la bombola.

Solo domenica scorsa, un'anziana di 83 anni ha perso la vita in un incendio che si è sviluppato in un appartamento in via Domenico Fontana a Napoli, nella V Municipalità Vomero-Arenella. Deceduti anche due gatti che erano in un altro appartamento. Sul posto sono subito arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Napoli. Le fiamme molto alte sono uscite dalla finestra e hanno invaso anche il balcone che dava sulla strada. Sul posto anche i carabinieri. Le fiamme sono state poi domate dai vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche il magistrato di turno della Procura di Napoli e i carabinieri della compagnia Vomero per le indagini ed i rilievi del caso.