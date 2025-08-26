Caserta, arrestata mentre è in fila all’Inps: era ai domiciliari

I carabinieri hanno arrestato una 40enne di Caserta: mentre era ai domiciliari per droga è uscita di casa ed è andata all’Inps, dove è stata riconosciuta da un militare.

A riconoscerla è stato un carabiniere libero dal servizio: quella donna, tra le persone in attesa all'INPS, era un "volto noto": era stata sottoposta ai domiciliari. E non poteva, di conseguenza, trovarsi lì. Protagonista una 40enne di Caserta, che è di conseguenza stata arrestata nuovamente ed ora dovrà rispondere anche del reato di evasione.

L'intervento presso la sede INPS di Caserta, dove la donna si era messa in fila e stava aspettando il suo turno per lo sportello. Tra gli altri utenti in attesa, però, c'era anche l'appuntato dei carabinieri, che presta servizio presso il Radiomobile di Caserta e l'ha subito notata. Il militare si è quindi avvicinato per il controllo. Verifica sulle generalità, quindi sulla sua posizione. Ed è subito emerso che era ancora sottoposta agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. Alle domande del carabiniere, la 40enne non è riuscita a spiegare il motivo per cui fosse uscita di casa e non ha potuto, chiaramente, esibire alcuna autorizzazione che le consentisse lo spostamento. Dopo le formalità di rito è stata ricondotta presso la propria abitazione, in attesa del processo per direttissima.