Caserta, albero crolla su auto vicino al supermercato Conad: 75enne resta intrappolato Crolla un albero in via Eleuterio Ruggiero a Caserta vicino al supermercato Conad e colpisce un'auto con un uomo. Salvato dai pompieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Crolla un albero in strada a Caserta, vicino al supermercato Conad di via Ruggiero, e colpisce un'auto con all'interno un uomo di 75 anni che resta intrappolato. Sul posto i vigili del fuoco che hanno salvato l'uomo e apposto il nastro attorno all'albero. L'incidente è avvenuto questa mattina, verso le ore 10,00. Una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta in via Ruggiero nel comune di Caserta, allertati dai residenti nella zona per un soccorso ad una persona. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato una persona, un uomo di 75 anni, che era rimasto intrappolato nella propria auto dopo che la stessa era stata colpita da un albero crollato improvvisamente. I Vigili del Fuoco hanno tagliato i rami dell'albero e soccorso la persona nell'auto, liberandola e consegnandola alle cure del 118 intervento sul posto con un'ambulanza.

