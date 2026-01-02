napoli
Caserta, 13enne perde 4 dita: ha raccolto un petardo inesploso

Un 13enne è rimasto gravemente ferito a San Nicola La Strada nel pomeriggio del 1 gennaio: un petardo gli è esploso in mano facendogli perdere quattro dita.
A cura di Nico Falco
Avrebbe raccolto un petardo da terra, che gli sarebbe subito dopo esploso in mano: ricostruzione dell'incidente in cui è rimasto gravemente ferito un 13enne, che ha perso quattro dita. È accaduto nel pomeriggio di ieri, primo gennaio, a San Nicola La Strada, in provincia di Caserta. Il ragazzino è stato portato immediatamente al Pronto Soccorso ma la deflagrazione aveva causato danni devastanti, rendendo impossibile il recupero.

Tredicenne perde quattro dita per un petardo

L'incidente si è verificato nella villetta Santa Maria delle Grazie, dove il 13enne, di origini straniere, si trovava insieme ad altri adolescenti. La dinamica è in fase di ricostruzione ma, stando a quanto accertato, avrebbe raccolto il petardo, rimasto a terra presumibilmente dalla notte precedente e non esploso. Non è chiaro se abbia provato ad accenderlo o se lo stesse semplicemente maneggiando, ma il botto gli è scoppiato tra le mani. È stato subito chiamato il 118, che ha trasportato il ragazzino in ospedale.

Bambino di 9 anni ferito ad Aversa

Non destano preoccupazione, invece, le condizioni del bambino di 9 anni rimasto ferito alla mano destra nella notte di Capodanno ad Aversa, sempre nel Casertano, e medicato e subito dopo dimesso. Secondo le versioni fornite alle forze dell'ordine, a causare quelle lesioni era stata una pallottola vagante; sul posto erano intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, che avevano rinvenuto e sequestrato una ogiva nelle immediate vicinanze del ferimento. Dalle risultanze investigative e la certificazione medica, però, è emerso che la lesione non era compatibile con una ferita da arma da fuoco ma era stata causata presumibilmente dallo scoppio di un petardo.

