Casavatore, 25enne in bici elettrica investito e ucciso: il pirata della strada scappa via

Incidente mortale nella notte in via Marconi. Un’auto ha travolto un 25enne in sella a una bici elettrica ed è fuggita.
A cura di Redazione Napoli
Incidente stradale mortale nella notte a Casavatore, quadrante dell'hinterland nord di Napoli. Poco prima dell'una, (0:48, riferiscono i verbali) i carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Casoria sono intervenuti in via Marconi dopo la segnalazione di un investimento. Un uomo alla guida di un'utilitaria ha travolto un 25enne che viaggiava su una bici elettrica, per poi allontanarsi senza prestare soccorso.

Il giovane, Nayem Md, cittadino del Bangladesh, è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Sono in corso le indagini per risalire all'identità del conducente e ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.

Casavatore, 25enne in bici elettrica investito e ucciso: il pirata della strada scappa via
