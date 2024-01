Torna in casa famiglia il figlio di Rita De Crescenzo fermato dai vigili, in 50 con la tiktoker fuori dalla caserma Il ragazzo minorenne era stato fermato dalla Polizia Locale ieri mattina dopo un controllo. Era a bordo di uno scooter, ma senza patente. Portato in caserma e preso in carico dagli assistenti sociali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Torna in casa famiglia uno dei tre figli di Rita De Crescenzo, fermato ieri mattina dalla Polizia Locale durante un controllo in via Caracciolo e portato in caserma. Il giovane era a bordo di uno scooter, ma è stato sanzionato dagli agenti del reparto Git Motociclisti perché senza patente. Ai controlli è emerso poi che aveva una segnalazione di rintraccio per una fuga dalla casa famiglia, dove era ospite, risalente ad aprile 2023. Il ragazzo è stato quindi condotto presso gli uffici della Polizia locale di via Santa Maria del Pianto, dove è rimasto fino a tarda sera, in attesa di collocazione in un'altra struttura, individuata poi nella provincia di Caserta. All'esterno della caserma dei caschi bianchi si è subito radunata una folla di persone, con circa 50 persone, presente anche la popolare tiktoker, affranta per la situazione, che ha pubblicato diversi video su TikTok. Sul posto sono arrivati anche carabinieri e polizia di Stato, ma non si sono registrate tensioni.

Il dolore della tiktoker

Distrutta dal dolore la tiktoker Rita De Crescenzo, che in uno dei video ha detto: "È una vergogna, si è smosso un esercito intero per mio figlio. Gli è stato tolto anche il telefono". In mattinata l'influencer in un altro video aveva detto: "Ho sempre raccontato verità, mai bugia, ma ora i problemi sono tanti, il guaio è troppo grosso". Non era la prima volta che accadeva, già ad agosto 2022 uno dei figli di Rita De Crescenzo era scappato da una casa famiglia di Battipaglia, in provincia di Salerno, dove era stato portato.

Il ragazzo portato in una casa famiglia nel Casertano

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato fermato ieri mattina durante un controllo di routine del reparto motociclisti della Polizia Locale sul Lungomare di Napoli. Era a bordo di uno scooter, risultato poi di proprietà del padre, e indossava regolarmente il casco. Solo agli ulteriori accertamenti è emerso poi che non aveva mai conseguito la patente e che c'era una nota di rintraccio per una fuga dalla casa famiglia risalente a quasi un anno prima. Da lì, quindi, sono scattati ulteriori controlli e sono stati allertati i servizi sociali del Comune, che hanno provveduto alla presa in carico del minore.