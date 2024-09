video suggerito

Carta Dedicata a te per gli acquisti da 500 euro, “a Napoli 26mila aventi diritto non la avranno” L’assessore al Welfare, Luca Trapanese: “Il Governo ha dato risorse solo per 32mila beneficiari, su oltre 59mila che hanno diritto” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli oltre 26mila persone aventi diritto non riceveranno la "Carta Dedicata a te 2024" per gli acquisti da 500 euro. Lo spiega l'assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese: "Gli aventi diritto sono 59mila, quelli che riceveranno la card sono 32mila. Non ci sono fondi a sufficienza, purtroppo, è una guerra tra poveri. Ma il Comune in tutto questo non ha alcuna responsabilità, voglio precisare. Le risorse sono del Governo nazionale. La selezione dei beneficiari non la fa il Municipio, che riceve l'elenco già completo e finito. Né è stato il Comune a determinare questa differenza importante. Noi ci limitiamo a distribuire la card ai percettori, non possiamo fare altro".

La social card, secondo le previsioni del Governo, dovrebbe essere disponibile a partire dalla prossima settimana. La carta per la spesa potrà essere usata per comprare generi di prima necessità, carburante e abbonamenti ai trasporti pubblici. È dedicata alle famiglie con redditi Isee fino a 15mila euro all'anno.

Come sapere se spetta la carta solidale

A Napoli, però, non sarà pubblicata alcuna lista dei beneficiari a Napoli. Come si fa, quindi, a sapere se si rientra tra i beneficiari del contributo? Il Comune di Napoli, come anticipato da Fanpage.it, ha pubblicato un vademecum.

Il Municipio invierà le comunicazioni ai beneficiari che sono stati ammessi. Chi già ha avuto la social card avrà la ricarica diretta sul conto corrente. Chi la riceve per la prima volta, avrà una lettera a casa e dovrà andare poi alla Posta a ritirarla. Per ricevere la comunicazione non sarà necessario inviare email di richiesta, telefonare o recarsi presso gli sportelli comunali. Sarà il Comune stesso a inviare il link agli aventi diritto che potranno verificare se risultano o meno beneficiari del contributo.

"Noi consigliamo ai cittadini di seguire passo per passo le indicazioni che sono state fornite sul sito del Comune di Napoli – spiega Trapanese – che sono molto precise. Cercheremo di accompagnare tutti nel migliore modo possibile. L'invito è a non venire negli uffici comunali per chiedere informazioni, perché il metodo è tutto informatizzato e automatico".

L'assessore al Welfare, Luca Trapanese