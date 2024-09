video suggerito

Carta Dedicata a te 2024, quando sarà utilizzabile a Napoli: mancano ancora le liste dei beneficiari Gli elenchi con l'associazione carta/beneficiario non sono ancora stati trasmessi al Comune. Poi bisognerà fare le verifiche sulle residenze.

A cura di Pierluigi Frattasi

La "Carta Dedicata a te 2024" da 500 euro per gli acquisti a Napoli dovrebbe essere attivata a partire dalla prossima settimana. La social card sarà utilizzabile da lunedì 9 settembre. Ma al momento, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, gli elenchi dei percettori, con l'associazione carta/beneficiario non sono ancora state trasmesse al Comune di Napoli. Una volta definiti gli elenchi e consolidati dai Comuni, a quel punto i beneficiari potranno ricevere la comunicazione e si potranno recare alle Poste Italiane o per ritirare la carta nuova o ricaricare quella che già avevano. Anche al Comune di Napoli ci sono due elenchi, quello dei beneficiari, che sono circa 32mila, e quello degli aventi diritto che però rimarranno fuori dalla graduatoria dei percettori, che, secondo i dati Inps, dovrebbero essere circa 59mila.

Tempi lunghi per i controlli

A Napoli si profilano tempi lunghi per le verifiche. Sul primo elenco di 32mila beneficiari, infatti, bisogna effettuare il controllo su tutte le residenze. Per poter percepire il contributo, infatti, tutte le persone devono essere residenti nel Comune, altrimenti la graduatoria scorre al beneficiario successivo. La "Carta Dedicata a te 2024" da 500 euro per gli acquisti di generi di prima necessità, carburante e abbonamenti dei trasporti pubblici. Ne hanno diritto le famiglie con Isee fino a 15mila euro. Chi aveva già la social card 2023 non dovrà fare nulla, perché gli arriverà direttamente la ricarica. I nuovi beneficiari del contributo, invece, nel capoluogo campano riceveranno una comunicazione via email. Non saranno pubblicati elenchi dei percettori. Non saranno spedite lettere di comunicazione. Gli aventi diritto riceveranno un link tramite email dal quale potranno accedere alla piattaforma dove scopriranno se sono stati ammessi o meno nell'elenco dei beneficiari.