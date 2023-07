Carta acquisti 2023, a Napoli inviate le lettere per ritirarla: arriveranno tra due settimane Spedite le lettere per ritirare la social card. Arriveranno entro la prima decade di agosto. Dopodiché si potrà ritirare il contributo alla Posta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Partita la spedizione delle lettere del Comune di Napoli ai beneficiari della carta acquisti 2023 "Dedicata a te", necessarie per ritirare il bonus di 382,50 euro agli uffici di Poste Italiane. Le lettere arriveranno ai destinatari entro due settimane, come apprende Fanpage.it da fonti istituzionali. Il Comune di Napoli, venerdì scorso, ha pubblicato l'elenco dei 31mila beneficiari selezionati dall'INPS sui 72mila aventi diritto a Napoli. Sempre la scorsa settimana, gli uffici tecnici del Comune hanno inviato l'elenco dei beneficiari selezionati alla società CRC POST che si occupa del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle comunicazioni.

Spedite le lettere con le ricevute per ritirare la social card

La procedura di stampa e imbustamento richiede 4 giorni lavorativi. Le 31mila lettere partiranno in queste ore tutte insieme. Per il recapito occorreranno circa 13 giorni. Tempi tecnici legati sia al grosso quantitativo del numero di invii sia anche al fatto che essendo estate bisogna fare i conti anche con il personale ridotto per le ferie.

Quindi, le comunicazioni dovrebbero arrivare alle famiglie napoletane entro la prima decade di agosto. Una volta ottenuta la lettera del Comune, i beneficiari potranno recarsi alla Posta per ritirare la social card messa a disposizione dal Ministero dell'Agricoltura.

Dal 21 agosto 2023, in caso di mancato ricevimento della comunicazione che perverrà per posta prioritaria, sarà possibile recarsi presso gli uffici del Servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale, siti in via Salvatore Tommasi n. 19, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 per ritirare la copia della comunicazione. Non si forniranno informazioni telefoniche.