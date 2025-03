video suggerito

Carnevale del Gridas, in migliaia in strada a Napoli: carri allegorici e danze per la Pace Migliaia di persone al corteo dei carri del Carnevale di Scampia a Napoli. In piazza cartelli a difesa dei diritti costituzionali e per la Pace.

A cura di Pierluigi Frattasi

Migliaia di persone hanno partecipato al Carnevale del Gridas a Scampia, a Napoli, questa mattina. Si tratta della 43esima edizione della kermesse folcloristica e sociale che quest'anno ha come tema "Diritti vs Rovesci, Cura vs Emergenza". Le strade del quartiere nord di Napoli si sono popolate di canti, danze e balli, mentre sfilavano come di consueto i carri allegorici. Tanti i cartelli per la difesa dei diritti costituzionali e le bandiere della Pace.

La 43esima edizione del carnevale sociale a Napoli

Il Carnevale di Scampia è una manifestazione popolare nata nel 1983 e organizzata dal GRIDAS (Gruppo Risveglio dal Sonno), tra i partecipanti quest'anno anche l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e la consigliera comunale Alessandra Clemente, solo per citarne alcuni. Il Carnevale di Scampia è una festa di strada. "Quella vecchia scritta "Benvenuti a Baghdad" – si legge in uno dei tanti post pubblicati sui social – impressa su un muro di via del Gran Paradiso, oggi sembra non solo superata ma quasi antica. Le nostre strade, anche quest'anno, si sono trasformate in un palco dove musica, danze, messaggi sociali e anche le più semplici risate raccontano una storia diversa, quella più autentica del territorio. Chi arriva da fuori per partecipare al corteo del Gridas, per scattare una foto o stare dietro ad un carro o ad uno striscione, scopre una Scampia che pulsa di vita, un quartiere che nel Carnevale trova non solo un momento di festa, ma un rinnovato messaggio di unità e rinascita. La storicità di questo Carnevale dimostra come la partecipazione dal basso possa abbattere stereotipi e pregiudizi, costruendo ponti. Qui non esistono etichette, le abbiamo rispedite ai mittenti da tempo, solo la genuina voglia di mostrare il vero volto di un quartiere che non si arrende".