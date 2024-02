Carnevale 2024, a Napoli bimbi vestiti da Geolier: in migliaia con maschere e trombette a via Toledo Corteo con migliaia di persone per il Martedì Grasso di Carnevale. Ci sono anche i bambini travestiti da Geolier. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Il centro storico di Napoli affollato da migliaia di persone con maschere e trombette per la Festa del Martedì Grasso di Carnevale. Tra via Toledo, piazza Carità, via Monteoliveto e piazza Dante si dipana un corteo lunghissimo di persone con bandiere, pupazzi, fischietti e coriandoli. Il corteo si è poi spostato in piazza del Gesù, per proseguire verso piazza San Domenico Maggiore, dove la festa è continuata. Tantissime famiglie con bimbi mascherati stanno attraversando la città. Le strade più gettonate sono il Lungomare di via Caracciolo, preferito a quello di via Partenope, al momento occupato dai cantieri per i lavori, e piazza del Plebiscito e via Toledo.

Bimbi mascherati da Geolier a Napoli

E non mancano anche i bambini travestiti da Geolier, reduce dal successo di Sanremo 2024, dove è stato acclamato dal pubblico del televoto, classificandosi alla fine secondo, dietro Angelina Mango. Il rapper 23enne di Secondigliano, quartiere dell'area nord di Napoli, è diventato ormai un mito per le giovani generazioni partenopee, che lo imitano nell'abbigliamento e negli atteggiamenti. Geolier, rientrato a Napoli trionfalmente già domenica pomeriggio, è stato premiato con una targa dal sindaco Gaetano Manfredi per i suoi risultati artistici, che ne hanno fatto, ad oggi, uno dei cantautori più influenti del panorama musicale italiano. Nei prossimi mesi sarà ospite dell'Università Federico II di Napoli. Il Rettore Matteo Lorito lo ha invitato per un incontro con gli studenti universitari, ai quali potrà raccontare il suo percorso, che l'ha portato da un quartiere di periferia, come Secondigliano, a solcare il palco dell'Ariston a Sanremo.