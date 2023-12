Laboratorio di cioccolata Gay Odin Napoli, i carabinieri sequestrano mezza tonnellata di alimenti Controlli dei carabinieri in vista del Natale: i militari hanno controllato anche la nota cioccolateria, riscontrando alcune irregolarità, su disciplinare Haccp, tracciabilità e conservazione di alcuni alimenti.

A cura di Valerio Papadia

Numerosi i controlli che le forze dell'ordine stanno operando a Napoli durante queste festività natalizie, soprattutto a salvaguardia della salute dei consumatori. In città, sono soprattutto i carabinieri della compagnia Napoli Centro quelli impegnati in strada per controllare attività commerciali, persone e automobili: proprio nelle scorse ore, tra il centro storico e Chiaia, i militari dell'Arma, insieme a quelli del Nucleo Radiomobile di Napoli, del Reggimento Campania e del Nas, hanno operato una serie di controlli.

L'operazione dei carabinieri – come apprende Fanpage.it da fonti qualificate – ha riguardato anche un'azienda dolciaria molto nota in città, Gay-Odin: i militari hanno controllato il laboratorio dell'azienda che sorge in zona Montecalvario, riscontrando alcune irregolarità, che hanno riguardato il disciplinare Haccp e la tracciabilità e conservazione di alcuni alimenti; i carabinieri hanno infatti sequestrato circa 500 chili di alimenti. Il rappresentante legale dell'azienda è stato sanzionato – circa 4.500 l'ammontare delle sanzioni – mentre è stata disposta la sospensione temporanea dell'attività del laboratorio.