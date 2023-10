Carabinieri allo Stadio Arechi di Salerno: chiusi punti ristoro sporchi con lavoratori in nero Punti ristoro con gravi carenze igienico-sanitarie e personale in nero, arrivano i carabinieri allo stadio Arechi di Salerno. Multe per 30mila euro.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Carabinieri allo Stadio Arechi di Salerno durante il match della Salernitana contro il Cagliari: nel mirino i punti di ristoro dell'impianto salernitano, controllati assieme ai colleghi del Gruppo Tutela della Salute di Napoli e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno, assieme agli Ispettori dell’Azienda Sanitaria Locale salernitana. Due i punti di ristoro chiusi nell’area hospitaliy della tribuna VIP dello stadio Arechi. Scoperti anche cinque lavoratori in nero nel corso dell'operazione.

L'operazione è avvenuta in concomitanza con il match tra Salernitana e Cagliari: scoperti due punti cottura con gravi carenze igienico-sanitarie, cinque lavoratori in nero e in due punti ristori è emerso anche che mancavano locali adibiti a spogliatoio per il personale. Non solo: in un locale, l'esercente aveva installato un impianto di videosorveglianza, non regolare, per controllare i dipendenti. Complessivamente, dunque, i Carabinieri hanno comminato multe per un valore pari a 30mila euro, mentre due punti ristoro ubicati nell’area hospitaliy della tribuna VIP sono stati chiusi con effetto immediato. Punti di ristoro che potranno riaprire una volta che saranno normalizzate le situazione di criticità scoperte dalle forze dell'ordine.