Cani sporchi e chiusi in gabbie piccole: scoperta una pensione abusiva a Marano I carabinieri forestali hanno chiuso una pensione per cani abusiva a Marano, in provincia di Napoli; la titolare, una donna di 50 anni, è stata denunciata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una pensione per cani completamente abusiva quella scoperta e chiusa dai carabinieri del Nucleo Forestale di Pozzuoli a Marano, nella provincia di Napoli. I militari dell'Arma – unitamente al personale del Servizio Veterinario dell'Asl Napoli 2 Nord e dell'Ufficio Tecnico del Comune di Marano – in seguito alla segnalazione di un'associazione animalista, hanno appurato che, in alcune stanze di un appartamento e in box realizzati all'esterno dell'abitazione, erano detenuti 40 cani di diverse razze che, secondo i carabinieri, si presentavano sporchi, in pessime condizioni igieniche.

I militari hanno così appurato che la struttura era priva di qualsiasi autorizzazione per esercitare il servizio di pensione per cani, mentre i tecnici comunali hanno accertato che per la costruzione dei box erano stati perpetrati abusi edilizi. I cani sono stati visitati dei veterinari dell'Asl e sono stati posti sotto sequestro, in attesa di un destino migliore. Al termine delle operazioni, la titolare dell'attività, una donna di 50 anni, è stata denunciata in stato di libertà alla Procura di Napoli Nord per maltrattamento di animali e abuso edilizio.