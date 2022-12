“Capodanno con i Negramaro”: la band sulla locandina del pub di Salerno. Ma non è proprio così “31 dicembre con i Negramaro” si legge sulla locandina del pub, in cui la band compare al completo. Peccato che il gruppo salentino non si esibisca nel locale, ma nella piazza di fronte.

A cura di Valerio Papadia

Gran Cenone di Capodanno 2023 con i Negramaro. C'è scritto questo sulla locandina di un noto pub di Salerno, in cui la famosissima band salentina compare al gran completo. "Vivi un emozione unica, scegli di cenare di fronte al palco dove si esibirà la famosissima band dei Negramaro" si legge ancora sulla locandina in cui il locale sponsorizza il Cenone del 31 dicembre e sui social, lasciando supporre a chi legge di avere, appunto, la possibilità di mangiare davanti al palco in cui la band di Giuliano Sangiorgi si esibirà nella notte di Capodanno.

La circostanza ha lasciato perplessi tantissimi utenti, che si sono imbattuti nella locandina dell'evento sui social e che hanno pensato a un concerto all'interno del locale, tanto è vero che nei commenti al post del locale su Facebook in molti chiedono se si tratti di una cover band oppure proprio di quei Negramaro che hanno sfornato successi come "Mentre tutto scorre", "Nuvole e lenzuola", "Estate" e tante altre hit.

Dubbi e perplessità degli utenti che si sono rivelate legittime, dal momento che la locandina non rispecchia la verità al 100%. La possibilità di cenare di fronte al palco, tecnicamente, esiste, ma i Negramaro non si esibiranno nel locale. La band salentina è infatti stata ingaggiata dal Comune di Salerno per animare la serata del 31 dicembre con un concerto che si terrà in piazza Giovanni Amendola: dall'altra parte della strada si trova il pub in questione, che affaccia dunque sulla piazza e che offre ai clienti, a coloro che lo vorranno, il "31 dicembre con i Negramaro", ovvero l'opportunità di cenare nel locale e assistere all'esibizione della band salentina. Nella piazza di fronte.