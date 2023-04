Caos a Capodichino: voli in ritardo, cancellazioni e disagi per l’intera giornata Disagi all’aeroporto di Napoli Capodichino, dove diversi voli sono stati cancellati o sono partiti in notevole ritardo, a volte anche di diverse ore.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Voli in ritardo anche di diverse ore, altri cancellati dopo una vana attesa. Una giornata di caos all'aeroporto di Napoli Capodichino, dove a partire dalle 9 di questa mattina si sono registrati fortissimi disagi ai voli in partenza e in arrivo da e per lo scalo internazionale partenopeo. Non è chiaro cosa abbia causato il caos: diversi però i passeggeri che hanno segnalato ritardi anche molto lunghi terminati con la cancellazione dei rispettivi voli.

Per alcuni, infatti, l'attesa è stata vana: alcuni voli inizialmente programmati tra le 10.30 e le 12 sono rimasti "in sospeso" fino alle 19-19.30, orario in cui sono stati cancellati definitivamente. Altri voli, invece, sono riusciti a partire seppure in notevole ritardo, spesso anche di diverse ore. Minori i problemi ai voli in arrivo: molti, tuttavia, gli sbarchi avvenuti in notevole ritardo, anche di diverse ore. Anche qui si sono registrate cancellazioni, soprattutto nella tarda mattinata. Questi ultimi, tuttavia, potrebbero essere in gran parte dovuti proprio alle mancate partenze precedenti, in un effetto a catena che ha causato non pochi problemi alla viabilità dello scalo partenopeo.

La causa di questi notevoli ritardi e delle conseguenti cancellazioni di voli in arrivo e in partenza non è stata resa nota: la diversità dei voli coinvolti, comunque, che riguardano sia destinazioni italiani sia internazionali, ha lasciato pensare ad un problema tecnico dello scalo partenopeo. La situazione è leggermente migliorata nel tardo pomeriggio, con il minor numero di voli in partenza e in arrivo che hanno permesso una sorta di "diminuzione" del ritardo.