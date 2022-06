Trasporto pubblico a Napoli

Cantieri su Lungomare e via Arcoleo, a Chiaia il traffico esplode: 2 ore per arrivare in centro Proteste e rabbia dei cittadini: “Quasi due ore per arrivare da Mergellina a piazza Mercato. Manca il coordinamento”

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Partono in contemporanea i cantieri sul Lungomare di via Caracciolo, in via Arcoleo e la Galleria Laziale, che viene ridotta con la chiusura della corsia preferenziale, e scoppia il traffico a Chiaia, con code lunghissime questa mattina e tempi di percorrenza fino a 2 ore per raggiungere il centro di Napoli da Posillipo e Fuorigrotta. Ad aggravare la situazione anche la concomitanza del concerto di Vasco Rossi allo Stadio Maradona, dove già da questa notte sono arrivati tantissimi fan, che si sono accampati negli spiazzi antistanti per prendere il posto per la fila. Il Comune non ha predisposto un piano traffico per l'occasione, affidandosi a quello che viene utilizzato normalmente per le partite di calcio, predisposto di solito a ridosso dell'orario del match.

Una combinazione di eventi che ha mandato completamente in tilt la circolazione per diverse ore questa mattina. Dei miglioramenti si vedranno nel pomeriggio dopo le ore 15, quando si prevede che saranno terminati i lavori di ripavimentazione in via Arcoleo. Il Comune aveva anticipato l'avvio dei lavori la scorsa settimana, annunciando la riattivazione del cantiere di Terna per la manutenzione del marciapiede di via Caracciolo, che era stato temporaneamente smobilitato in occasione del Giro D’Italia e i lavori in via Arcoleo per la posa dello strato di usura della pavimentazione stradale, dalle 21 di ieri sera alle 12 di oggi, a traffico aperto e con riduzione della carreggiata a una sola corsia. Contemporaneamente anche la Galleria Laziale che collega Fuorigrotta a Mergellina è stata ridotta, con la chiusura della corsia preferenziale.

“Dalle 8,22 – racconta una automobilista sul gruppo Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli “Lucio Mauro” – da via Giulio Cesare (altezza grotta) a Piazza Mercato sono arrivata alle 10,07. Percorso effettuato via Caracciolo. Quasi due ore per forse 5 km di percorso complessivo. Ho potuto notare senza alcuna meraviglia riguardo l'accaduto, che stessero effettuando lavori su via Arcoleo, pensando bene di far canalizzare tutto il flusso delle auto, dei bus, e dei motorini, dei taxi, in un'unica minuscola corsia, senza pensare di aprire quei 300 metri di via Partenope, solo almeno per la durata dei lavori effettivi, lavori che, se fatti in tarda serata, o in una notte, non avrebbero creato il panico”.