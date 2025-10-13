Cane denutrito, viveva tra la sporcizia: salvato dai carabinieri, una donna denunciata a Castel Volturno

Intervento di carabinieri, veterinari dell’Asl e tecnici comunali in un’abitazione privata a Castel Volturno, nel Casertano. Il cane è stato affidato a una struttura, mentre la padrona di casa è stata denunciata.

Il cane denutrito salvato a Castel Volturno

Una normale attività di controllo del territorio ha permesso ai carabinieri di salvare un cane denutrito, che viveva nella sporcizia: è accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 13 ottobre, a Castel Volturno, nella provincia di Caserta. I militari dell'Arma della locale tenenza, unitamente al personale veterinario dell'Asl di Caserta e ai tecnici comunali dei settori Urbanistica e Attività Produttive, hanno effettuato una ispezione in via Luigi Boccherini, dopo alcune segnalazioni per presunti maltrattamenti contro gli animali.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno scoperto, nel cortile di un'abitazione privata, tre box per cani, costruiti in maniera del tutto abusiva, senza nessuna autorizzazione edilizia; le strutture, di circa 8 metri quadrati complessivi, presentavano condizioni strutturali precarie. All'interno di uno dei box, inoltre, gli operatori hanno riscontrato la presenza di un cane meticcio, con le caratteristiche di un pitbull, in evidente stato di denutrizione e costretto a vivere in un ambiente sporco e inadeguato; il cane è risultato sprovvisto del microchip.

I box per cani abusivi sequestrati dai carabinieri

I veterinari dell'Asl hanno subito prestato le prime cure all'animale, che poi è stato affidato a una struttura adeguata. La proprietaria dell'abitazione è invece stata denunciata in stato di libertà per maltrattamento e abbandono di animali e di lavori edilizi abusivi. I box sono stati sottoposti a sequestro penale, mentre la competente Autorità Giudiziaria ha deciso di approfondire le indagini per fare piena luce sulla vicenda e verificare l’eventuale presenza di altri animali nelle stesse condizioni.