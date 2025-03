Campi Flegrei, truffa dei falsi tecnici nelle case per misurare la CO2: l’allarme del Comune a Pozzuoli

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Un rilevatore / immagine di repertorio

"Falsi tecnici vogliono entrare nelle case ai Campi Flegrei per misurare i livelli di anidride carbonica". Si tratta in realtà di una truffa. A denunciarla è il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni: "Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni su presunti tecnici che stanno preannunciando ai Puteolani per telefono che il Comune sta procedendo ai rilievi sui livelli di CO2 nelle case private. Tutto questo è assolutamente falso, è un tentativo di truffa". Negli scorsi giorni, l'Ingv ha lanciato l'allarme per le concentrazioni di anidride carbonica nei seminterrati. I vigili del fuoco hanno avviato le ispezioni nelle strutture pubbliche, come scuole e ospedali.

L'allarme del Comune: "Non fate entrare nessuno, è sciacallaggio"

Il primo cittadino di Pozzuoli, poi, aggiunge:

"Nel caso in cui dovesse essere previsto qualche intervento del genere, sarà comunicato attraverso i canali ufficiali, ma al momento non c’è niente. Siamo attoniti per questo ennesimo tentativo di sciacallaggio a danno delle fasce più fragili della nostra comunità. Invitiamo tutti i cittadini a non far entrare in casa queste persone, ad avvertire tutti i parenti e i conoscenti, soprattutto gli anziani che vivono da soli e ad allertare immediatamente le forze dell’ordine in caso di telefonate del genere".

La riunione in Prefettura sull'anidride carbonica

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, intanto, ha riunito questo pomeriggio il Centro Coordinamento Soccorsi per monitorare l'andamento delle verifiche relative alla eventuale concentrazione di anidride carbonica negli edifici scolastici, a cura dei Vigili del fuoco e dell'Osservatorio Vesuviano. Alla riunione hanno partecipato i Sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, i rappresentanti del Comune di Napoli, della Città Metropolitana di Napoli, il Direttore regionale dei vigili del fuoco con il Comandante provinciale dei vigili del fuoco, il Direttore della Protezione Civile regionale, il Direttore dell'Osservatorio Vesuviano, i rappresentanti delle Forze di polizia.

L'istituto Virgilio a Pozzuoli resta chiuso

Nell'incontro si è preso atto dell’attività svolta che finora ha dato esiti negativi, con la sola eccezione della palestra dell'Istituto scolastico Virgilio di Pozzuoli, che a tutt'oggi presenta valori superiori alla soglia. Nella giornata di domani saranno completati i controlli sugli edifici pubblici ricompresi nella perimetrazione delle zone potenzialmente esposte alla emissione di CO2 e, quindi, di maggiore potenzialità di accumulo.

Il tavolo ha concordato sulla validità delle misure finora assunte, quali le ordinanze sindacali per le misure di protezione per la mitigazione degli effetti del fenomeno; i controlli effettuati; il vademecum adottato dalla Regione Campania di concerto con le Asl Napoli 1 Centro e Napoli 2 Nord sulle misure idonee di prevenzione in caso di accumuli anomali di CO2 in locali seminterrati, interrati e poco areati.

Nel vademecum, in particolare, sono anche indicati gli effetti sulla salute delle persone in base alla diversa concentrazione di anidride carbonica rilevata nei siti con le relative azioni di intervento e mitigazione. Il monitoraggio costante e continuo, con appositi sensori, e l'informazione alla popolazione completano il quadro delle misure approntate allo stato. Resta costante l'attenzione al fenomeno di tutte le autorità preposte, cui va il sentito ringraziamento del Prefetto. Sull’argomento, il CCS ha ritenuto – altresì – di intensificare il monitoraggio in atto anche attraverso appositi tavoli tecnici.