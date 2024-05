video suggerito

Campi Flegrei, nuova scossa 1.5 con boato alle ore 9.19, epicentro in zona Solfatara Terremoto lieve ma distintamente avvertito nella zona Flegrea a ridosso della Solfatara. Dal sismografo Ingv visibile la lunga oscillazione.

A cura di Redazione Napoli

Il sismografo dei Campi Flegrei torna a vibrare in maniera piuttosto chiara in zona Solfatara, cuore della crisi bradisismica nell'area della caldera. Ore 9.19 di oggi, 31 maggio, scossa lieve, di magnitudo 1.5, ma superficiale e lunga (almeno secondo quanto dice il sismografo Ingv posizionato nella Solfatara). Il terremoto è stato ovviamente distintamente avvertito nell'area.

Da ieri per l'emergenza bradisismo flegrea il ministro Nello Musumeci ha firmato lo stato di mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di Protezione civile a supporto della Campania per fronteggiare tutto ciò che concerne le ripetute scosse. Il governo ha anche disposto un potenziamento e una accelerazione del lavoro dei tecnici di ricognizione della vulnerabilità degli alloggi in zona, soprattutto quelli danneggiati e sgomberati. Sono 207 gli sfollati dopo il sisma 4.4 di lunedì 20 maggio e ci sono ancora persone nelle tende.