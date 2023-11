Campi Flegrei, martedì il ministro Musumeci incontra i sindaci per fare il punto sul bradisismo Martedì 7 novembre, il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci incontrerà i sindaci dei Comuni ricadenti nella caldera dei Campi Flegrei a Palazzo Chigi.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Proseguono gli sforzi del Governo e di tutti gli enti preposti per monitorare il bradisismo nei Campi Flegrei e per assicurare una risposta adeguata ai frequenti terremoti che attraversano l'area e a possibili evoluzioni del fenomeno sismico. Ecco perché martedì 7 novembre, alle ore 15, il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci incontrerà i sindaci dei Comuni ricadenti nella caldera dei Campi Flegrei a Palazzo Chigi a Roma.

"In merito alle evoluzioni del fenomeno vulcanico interconnesso con il bradisismo nei Campi Flegrei, i sindaci dei Comuni ricadenti nell'area dei Campi Flegrei sono stati invitati a Roma dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ad un incontro che si terrà martedì 7 novembre alle 15, presso la Biblioteca Chigiana di Palazzo Chigi" si legge in una nota diramata dal Ministero retto da Musumeci. "L'invito è stato rivolto anche alla Regione Campania, al sindaco della Città Metropolitana di Napoli e al prefetto" conclude la nota.

L'incontro di martedì arriva a pochi giorni dal precedente, ma soprattutto dalle parole di Musumeci che, per l'occasione, in un comunicato del Ministero per la Protezione Civile dichiarò che il livello di allerta nei Campi Flegrei sarebbe potuto passare da giallo ad arancione, suscitando polemiche.