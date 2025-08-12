Campi Flegrei, lieve scossa di terremoto vicino al cimitero di Pozzuoli: “Accompagnata da boato”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una nuova lieve scossa di terremoto è stata registrata questa notte ai Campi Flegrei, tra Arco Felice e Pozzuoli. Il sisma, attualmente stimato in magnitudo 1.6, è stato registrato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alle ore 3,45 e ad una profondità di 2,9 chilometri. L'epicentro è stato localizzato in via Fascione, nei pressi del Cimitero di Pozzuoli, e poco distante da via Montebarbaro. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. La scossa arriva dopo quella delle ore 20,41 registrata ieri, 11 agosto, con magnitudo 2.3 e profondità 2,8 chilometri, con epicentro a Pozzuoli, nei pressi del Monte Olibano e dell'Accademia Aeronautica, poco distante dal confine con Bagnoli, quartiere occidentale di Napoli.

L'Osservatorio Vesuviano: "Accompagnata da boato"

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato al Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni, "l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.6 ± 0.3 localizzato nella zona di via Fascione. Il sisma si è prodotto alle 03:45 ora locale (UTC 01:45) del 12/08/2025, alla profondità di 2,9 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891

Protezione Civile: 081/18894400

Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.