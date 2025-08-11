Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.3 con epicentro Pozzuoli

Una scossa di terremoto è stata avvertita poco dopo le 21 di oggi, 11 agosto, nell'area dei Campi Flegrei. L'evento sismico, come riporta l'INGV, è stato registrato alle 20.41 (ora italiana), localizzato ad una profondità di 3 km e la magnitudo stimata è di 2.3 sulla scala Richter; l'epicentro è stato individuato a Pozzuoli, al limite con la zona di Agnano, nella periferia Ovest di Napoli. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, specie dai residenti dell'area dell'epicentro, ma non risultano danni né feriti.

Il sito Internet dell'Osservatorio Vesuviano, sezione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che si occupa di ricerca vulcanologica e geofisica e di monitoraggio dei vulcani attivi, riporta che in giornata ci sono stati numerosi eventi sismici nella zona, tutti di bassa entità: prima della scossa delle 20:41 ce ne sono state altre 15, tutte localizzate nell'area dei Campi Flegrei, con profondità comprese tra 0.8 e 4.6 km e magnitudo inferiori a 1 e prossime allo zero (fatta esclusione per due scosse, di magnitudo 1.2 e 1.3 Richter).