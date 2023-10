Campi Flegrei, il Prefetto rassicura: “Lo Stato c’è, decreto nei prossimi giorni” Atteso nei prossimi giorni il decreto per i Campi Flegrei. Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba rassicura i cittadini: “Le istituzioni sono al vostro fianco”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il decreto per i cittadini dei Campi Flegrei arriverà nei prossimi giorni: lo ha assicurato il prefetto di Napoli Claudio Palomba al termine dell'incontro tenuto oggi ed al quale hanno preso parte rappresentanti della Protezione civile nazionale e regionale, ma anche della Regione Campania, del Comune e della Città metropolitana di Napoli e i sindaci dei Comuni Flegrei.

Al termine dell'incontro, il prefetto di Napoli ha anche aggiunto: "Le istituzioni sono al vostro fianco". Un messaggio diretto ai cittadini che, in questi giorni, si sono detti particolarmente spaventati dalle continue scosse di terremoto nell'area dei Campi Flegrea, alcune particolarmente forti (come quella di magnitudo 4.2) ed altre avvertite a chilometri di distanza (come la scossa di 4.0 di magnitudo, avvertita in tutta Napoli e perfino nel Vesuviano e a Caserta).

Un decreto che conterrà anche la copertura finanziaria per i piani di evacuazione, l'assunzione del personale per i comuni e soprattutto specifici piani di comunicazione per la cittadinanza. Previste anche esercitazioni nei prossimi mesi, con le date che saranno comunicate proprio nel decreto. Palomba ha poi aggiunto che "ci saranno ulteriori incontri e sarà attivato un tavolo permanente", e che il ministro Musumeci, che ha anche la delega per la Protezione Civile, sarà a Napoli nei prossimi giorni, "quindi avremo modo di confrontarci anche con lui per le misure che saranno adottate nel decreto". Il provvedimento in arrivo da Roma, secondo fonti governative, dovrebbe prevedere anche un piano di evacuazione in caso di eventi di bradisismo particolarmente intensi, il piano di esodo ed uno per valutare la vulnerabilità degli edifici, allo scopo di capire su quali strutture intervenire.