Campi Flegrei, cosa significa la dichiarazione dello stato di emergenza e cosa cambia Dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 e il conseguente sciame sismico, il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha richiesto lo stato di emergenza nazionale per i Campi Flegrei: cosa significa e cosa cambia.

A cura di Valerio Papadia

Nei Campi Flegrei è tornata la paura: ieri, martedì 13 maggio, una scossa di magnitudo 4.4 della scala Richter – il secondo evento sismico più intenso registrato negli ultimi anni – ha fatto tremare la terra, dando vita a un nuovo sciame sismico. Mentre, soprattutto a Pozzuoli, l'area maggiormente colpita dai terremoti, vanno avanti le verifiche sugli edifici e si contano i danni, il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha annunciato che chiederà al Governo di dichiarare lo stato di emergenza nazionale per i Campi Flegrei, che dovrà poi essere successivamente deliberato dal Consiglio dei ministri.

Che cos'è lo stato di emergenza e cosa cambia

Ma cosa comporta lo stato di emergenza nazionale? Si tratta di una condizione giuridica che è possibile instaurare in caso di eventi straordinari, come emergenze sanitarie (come lo è stata, ad esempio, quella del Covid-19), alluvioni, grandi incendi o terremoti, come il caso dei Campi Flegrei. Durante lo stato di emergenza nazionale è possibile derogare le norme di legge e i vincoli di bilancio, nonché limitare le libertà personali dei cittadini per questioni di sicurezza o sanitarie. Con lo stato di emergenza è possibile inoltre stanziare degli aiuti economici per il soccorso e l'assistenza e, in un secondo momento, prevedere ulteriori fondi per il sostegno della popolazione e per la ricostruzione. Lo stato di emergenza nazionale ha una durata di 12 mesi, prorogabile, una sola volta, di altri 12 mesi.

Come ha spiegato ieri il ministro Musumeci "il provvedimento risponderebbe essenzialmente all’esigenza di assicurare, in regime straordinario, la velocizzazione delle procedure già in atto, definite dalle varie norme varate dal governo Meloni nell’ultimo anno e mezzo in relazione al rischio sismico in atto nei Campi Flegrei, connesso al bradisismo".