video suggerito

Campi Flegrei, Musumeci: “Dichiarare stato di emergenza nazionale” Il ministro Nello Musumeci chiederà al presidente De Luca l’intesa per proporre al Consiglio dei Ministri di deliberare lo stato di emergenza per la situazione terremoto ai Campi Flegrei. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Nico Falco

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il ministro Nello Musumeci

La situazione attuale dei Campi Flegrei suggerisce l'opportunità di dichiarare per la zona lo stato di emergenza nazionale, provvedimento che permetterebbe di velocizzare le procedure già in atto. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, al termine del vertice presieduto a Roma al quale hanno partecipato il capo dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano, il capo dipartimento per la prevenzione e ricostruzione di Casa Italia Luigi Ferrara, il capo gabinetto Riccardo Rigillo ed il capo ufficio legislativo Francesco De Luca.

Le dichiarazioni arrivano poche ore dopo le scosse di terremoto, legate al bradisismo, registrate nella giornata di oggi, 13 maggio; la più forte, di magnitudo 4.4 sulla scala Richter, è la seconda più intensa degli ultimi 40 anni. Lo stato di emergenza nazionale dovrà essere deliberato dal Consiglio dei ministri, che potrà accogliere la proposta del Ministro.

"Il perdurare dello sciame sismico, che in due mesi ha fatto registrare tre scosse ben avvertite dalla popolazione – ha detto Musumeci – suggerisce la necessità di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nell'area dei Campi Flegrei. Il provvedimento risponderebbe essenzialmente all'esigenza di assicurare, in regime straordinario, la velocizzazione delle procedure già in atto, definite dalle varie norme varate dal governo Meloni nell'ultimo anno e mezzo in relazione al rischio sismico in atto nei Campi Flegrei, connesso al bradisismo. Chiederò quindi al presidente della Regione Campania la necessaria intesa, prima di portare la proposta di delibera all'esame del Consiglio dei ministri".