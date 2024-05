Campi Flegrei, ci vorranno da 3 a 6 anni per rafforzare gli edifici contro il bradisismo

"Gli interventi di consolidamento e rafforzamento degli edifici richiederanno dai tre ai sei anni". Ad affermarlo è Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, nel corso dell'audizione in commissione Ambiente alla Camera sul bradisismo ai Campi Flegrei.

Il rappresentante del Governo Meloni ha spiegato che "si inizierà con l'affidare l'incarico della progettazione e si procederà in base alle priorità e all'elevata esposizione a rischio delle singole aree". "Impediamo da subito nuove costruzioni – ha detto Musumeci – L'allarme è scattato quando i quotidiani hanno pubblicato il Puc del Comune di Bacoli che prevedeva altri 350 alloggi sui Campi Flegrei".

Le misure per bloccare le nuove costruzioni nell'area del bradisismo arriveranno con il nuovo Decreto Campi Flegrei, atteso entro due settimane. Al momento, si sta cercando la copertura dei fondi.

Musumeci non ha usato mezze parole:

A mio giudizio, la politica urbanistica che ha consentito le costruzioni così come le vediamo oggi nei Campi Flegrei è stata criminale. Lo ripeto perché possa restare agli atti e non sembri una spinta emotiva. Non si può giocare sulla pelle di migliaia di persone. Le persone che sono in quella zona non hanno mai avuto nessuna responsabilità.