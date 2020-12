Il lento ma costante calo dei contagi da Coronavirus in Campania, che da qualche giorno è stata spostata dalla zona rossa alla zona arancione, lascia ben sperare in vista del Natale. L'obiettivo del Governo è quello di portare tutte le regioni nella zona gialla entro Natale: e la Campania per adesso sembrerebbe rispettare "il percorso" di avvicinamento a quest'ultima. I dati sono incoraggianti e lasciano sperare che entro le feste anche la Campania possa tornare all'interno della fascia con il minor rischio di contagio.

Già venerdì scorso, durante il settimanale monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, erano emersi dati incoraggianti e che fanno ben sperare. L'incidenza ed il contagio, pur non essendo ancora in fase pienamente discendente, sono migliorate rispetto alle settimane scorse e la curva del contagio sembra essersi stabilizzata, anche rispetto ad altre regioni. E così aumenta la speranza di vedere il tanto atteso "spostamento" della Campania nella zona gialla, dopo che già Attilio Fontana, presidente della Lombardia, in queste ore ha annunciato che da domenica 13 dicembre la sua regione tornerà proprio ella zona gialla, con apposita ordinanza che sarà firmata entro venerdì 11 dicembre.

Nelle scorse ore, intanto, il presidente della Campania Vincenzo De Luca aveva auspicato maggiore rigidità proprio per evitare che le feste di Natale coincidano con una sorte di "liberi tutti", ma inevitabilmente la decisione finale spetterà proprio al governo centrale, dopo il consueto monitoraggio dei dati assieme al ministero della salute presieduto da Roberto Speranza ed all'Istituto Superiore di Sanità.