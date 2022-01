Campania nella morsa del gelo, neve in Irpinia e sui monti del Sannio e del Casertano Abbondanti nevicate sul Lago Laceno e su diverse zone montuose e collinari della regione.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fb Meteo Campania

La Campania nella morsa del gelo. Temperature in calo e prossime allo zero, con neve in molte zone della regione, anche in collina. Un'abbondante nevicata è iniziata attorno alle ore 20 sul Lago Laceno, dove i fiocchi erano caduti già la scorsa settimana. Neve anche in Irpinia, nelle zone montuose del Sannio e del Casertano, ma anche del Napoletano e del Salernitano. I giorni della Merla, gli ultimi di gennaio, che quest'anno cadono proprio in questo weekend, si preannunciano molto freddi, con temperature minime che soprattutto di notte potrebbero scendere sotto lo zero. Ad aumentare il freddo percepito anche le raffiche di vento.

Un clima quasi nordico, complici anche le correnti fredde che premono sull'Italia dall'Europa Orientale, già finita nella morsa di Burian, il vento gelido che viene dalla Siberia, caratteristico delle steppe a ovest degli Urali, che proprio in questo periodo dell'inverno arriva anche nel Bel Paese, caratterizzando soprattutto il mese di febbraio con picchi di vento gelido. Una tentazione per molti campani che potrebbero decidere di trascorrere il fine settimana concedendosi un po' di relax sugli chalet in montagna, godendosi i paesaggi imbiancati dalla neve di queste ore.

Il freddo dovrebbe addirittura peggiorare la prossima settimana, con temperature che a Napoli raggiungeranno anche i 3 gradi centigradi sotto lo zero, nelle giornate di mercoledì 2 e giovedì 3 febbraio. Nel dettaglio, le previsioni del tempo per la giornata di mercoledì 2 febbraio indicano un cielo poco nuvoloso, anche se, come detto, sarà il freddo a contraddistinguere l'inizio del mese di febbraio. Per quanto riguarda la temperature, è prevista una massima di 11 gradi, mentre la minima prevista sarà invece di -3.