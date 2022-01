Previsioni meteo, a Napoli sta per arrivare il freddo: temperature sotto zero Ultimi giorni di sole e di temperature tutto sommato alte: a Napoli, l’inizio di febbraio coinciderà con l’arrivo del freddo, con le temperature che scenderanno sotto lo zero.

A cura di Redazione Meteo

I cosiddetti giorni della merla, vale a dire il 29, 30 e 31 gennaio, sono considerati i più freddi dell'anno: a Napoli, questo 2022, farà però eccezione. Sì perché i giorni che segnano la fine di gennaio saranno contraddistinti, dal punto di vista meteorologico, dalla presenza del sole e da temperature tutto sommato alte, con massime che arriveranno a toccare anche i 16 gradi, grazie a venti di favonio provenienti dal Nord. Il freddo vero, l'inverno vero e proprio, è invece atteso per i primi giorni di febbraio, in particolare mercoledì 2 e giovedì 3 febbraio, quando le temperature minime scenderanno al di sotto dello zero.

Meteo Napoli, arriva l'inverno: temperature a -3 gradi

Nel dettaglio, le previsioni del tempo per la giornata di mercoledì 2 febbraio indicano un cielo poco nuvoloso, anche se, come detto, sarà il freddo a contraddistinguere l'inizio del mese di febbraio. Per quanto riguarda la temperature, è prevista una massima di 11 gradi, mentre la minima prevista sarà invece di -3. Cambia poco la situazione per quanto riguarda la giornata di giovedì 3 febbraio: il cielo sarà sempre prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso, mentre le temperature si manterranno rigide, con una massima di 14 gradi e una minima invece di -2 gradi. Secondo gli esperti, poi, la prima settimana di febbraio si dovrebbe concludere con l'arrivo di una perturbazione che comporterà un leggero aumento delle temperature minime ma porterà sul capoluogo campano qualche precipitazione sparsa.