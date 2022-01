Meteo Napoli e Campania, sole e temperature in aumento nel fine settimana 29-30 gennaio Fine settimana di caldo e sole quello del 29-30 gennaio. Merito dei venti di favonio in arrivo dal Settentrione. Settimana prossima torna la pioggia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un fine settimana all'insegna del sole e delle temperature in aumento quello del 29-30 gennaio: anche se non sarà uno scampolo di primavera nel senso letterale del termine, il rialzo delle temperature farà sì che nel fine settimana sarà possibile davvero girare un po' più leggeri del solito. Merito del Favonio, che nel nord Italia è già arrivato e a breve si spingerà verso il Meridione.

Il favonio, conosciuto nell'Europa settentrionale come Föhn, è un vento caldo e secco che si genera quando le correnti d'aria superano le catene montuose perdendo la propria umidità e facendo sì che l'aria arrivi a valle con una temperatura più alta. Il nome latino del vento di favonio (Favonius) indicava proprio un "far crescere" (dal verbo favere), inteso come vento che propiziava i raccolti. Ironicamente, anche il Föhn tedesco ha lo stesso significato, ma deriva dalla parola dell'antico tedesco phōnno, che dunque restituisce una sorta di "senso comune".

Etimologia a parte, sarà un fine settimana, dunque, per lo più caldo e scarsamente nuvoloso. A Napoli le temperature massime saliranno fino ai 16 gradi, mentre saranno le minime a restare basse. Anche all'interno, le temperature saranno attorno ai 14-15 di massima, a conferma di un fine settimana particolarmente caldo. Poche le nuvole, che svaniranno per lo più entro sabato pomeriggio. Anche domenica clima soleggiato e particolarmente caldo: mare poco mosso, con venti di maestrale che non causeranno particolari disagi. Dalla prossima settimana, in arrivo invece una perturbazione che porterà freddo e pioggia: ma per ora, le giornate saranno per lo più soleggiate e calde, come quelle di questo fine settimana 29-30 gennaio.