Campania, ingressi gratis nei musei per due settimane: la lista

In Campania musei gratis per due settimane da oggi, lunedì 18 gennaio 2021, per festeggiare la riapertura. Da Castel Sant’Elmo a Villa Pignatelli, alla Villa Floridiana, sono tanti i musei che si potranno visitare a costo zero. L’iniziativa, promossa dalla direttrice dei Musei della Campania Marta Ragozzino, d’intesa con il direttore generale Massimo Osanna, riguarderà i musei e i siti archeologici. Le visite saranno con ingressi contingentati, distanziati e con mascherina, nel rispetto delle norme Covid.