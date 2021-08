Campania, Green Pass per gli italiani vaccinati o guariti Covid all’estero: come averlo In Campania arriva il Green Pass per gli italiani vaccinati o guariti dal Coronavirus all’estero. Si potrà ritirare presso l’Asl Napoli 1 Centro da domani, lunedì 9, a venerdì 13 agosto, presso il Centro Vaccinale Hangar Atitech (Capodichino). Si tratta dell’EU Digital Covid Certificate (certificazione verde COVID-19). Ecco i documenti e gli orari per il rilascio.

A cura di Pierluigi Frattasi

In Campania arriva il Green Pass per gli italiani vaccinati o guariti dal Coronavirus all'estero. Si potrà ritirare presso l'Asl Napoli 1 Centro da domani, lunedì 9, a venerdì 13 agosto, presso il Centro Vaccinale Hangar Atitech (Capodichino). Si tratta dell'EU Digital Covid Certificate (certificazione verde COVID-19) riservata solo ai cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero dal Covid19.

La procedura per avere il Green Pass estero

Il Ministero della Salute con la circolare del 4 agosto (rif. prot. n°35209 del 04.08.2021) ha indicato le modalità per il Rilascio dell’EU Digital Covid Certificate (certificazione verde COVID-19) ai cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero. Nelle indicazioni del Ministero viene specificato che possono richiedere la certificazione i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o all’Assistenza Sanitaria al Personale Navigante.

Allo stesso modo, possono accedere al servizio e ottenere le certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione o per guarigione, emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC, tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che siano stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2 o che siano guariti all’estero da COVID-19, a patto che si trovino già sul territorio italiano.

I documenti necessari

La richiesta può essere effettuata presentando, oltre al documento di riconoscimento e l’eventuale codice fiscale, la seguente documentazione (in funzione della tipologia di certificazione verde COVID-19 richiesta):

certificato vaccinale rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita), i dati relativi al vaccino (denominazione e lotto), la data di somministrazione del vaccino e i dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria); certificato di guarigione rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita), informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare successivamente a un test positivo (data del primo tampone molecolare positivo) e i dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

I documenti richiesti per l’ottenimento della certificazione verde COVID-19 dovranno essere prodotti almeno in lingua inglese e in caso di altra lingua dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata. È bene evidenziare che il richiedente dovrà essere presente personalmente e munito della documentazione necessaria come puntualmente descritto dalla citata circolare ministeriale.

I vaccini autorizzati

È bene chiarire che si può ottenere la Certificazione verde COVID-19 se l’immunizzazione è avvenuta con vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Ad oggi i vaccini approvato sono:

Comirnaty (PfizerBioNtech);

Spikevax (Moderna);

Vaxzevria (AstraZeneca);

COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen-Johnson & Johnson)

In caso di richiesta di emissione di certificazione verde COVID-19 a seguito di completamento del ciclo vaccinale con una sola dose dopo guarigione, il richiedente dovrà presentare entrambi i certificati di cui alla lettera a) e b).

In caso di somministrazione della sola prima dose di vaccino già avvenuta all’estero, per ciclo vaccinale a più dosi, la certificazione verde COVID-19 relativa alla prima dose potrà essere richiesta solo se non siano già scaduti i termini di validità stabiliti in relazione al tempo massimo per la somministrazione della seconda dose di quel vaccino (attualmente 42 giorni per i vaccini a mRNA Pfizer/Moderna e 84 giorni per AstraZeneca/Vaxzevria). In ogni caso, al richiedente sarà garantita la somministrazione della dose per il completamento del ciclo vaccinale.

I giorni e gli orari per il rilascio

L’ASL Napoli 1 Centro garantisce il servizio da lunedì 9 a venerdì 13 agosto (ore 10,00 – 16,00) presso il Centro Vaccinale Hangar Atitech (Capodichino), fatte salve ulteriori esigenze che saranno tenute presenti per garantire il servizio anche nei giorni successivi.