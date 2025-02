Napoli, morto il cammello scappato dal circo a Fuorigrotta e ripreso nei video in strada Morto il cammello fuggito dal circo a Fuorigrotta venerdì sera. Era stato ripreso dai video dei telefonini davanti al cinema The Space. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

Morto il cammello scappato dal Circo a Fuorigrotta nella serata di venerdì, 31 gennaio 2025, e ripreso nei video mentre correva in strada su viale Giochi del Mediterraneo, nei pressi del multisala The Space Cinema. Al momento non sono note le cause del decesso dell'animale. L'Asl Napoli 1 Centro, a quanto apprende Fanpage.it, ha disposto l'autopsia per domani.

La scena surreale era stata ripresa con i cellulari da cittadini ed automobilisti, diventando virale sui social. Il video è stato pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra) che però annuncia anche il decesso dell'animale, avvenuto a distanza di 24 ore dalla sua fuga: "È morto il cammello protagonista della fuga dal circo Togni di stanza in viale Giochi del Mediterraneo a Napoli – scrive il deputato ambientalista ed animalista – L’animale, immortalato in diversi video postati sui social e diventati virali, dopo essere stato ricondotto a fatica nel recinto del circo è deceduto".

La denuncia di Borrelli: "Il cammello scappato è morto"

Nelle immagini diffuse in rete si vede l’animale correre in strada e poi camminare tra due automobili nelle vicinanze di una pompa di benzina, fino a quando non viene recuperato dal personale del circo. A dicembre avevano fatto discutere le immagini dei leoni del circo a Licola, sempre in provincia di Napoli, ribellatisi al domatore che li aveva tenuti a bada con la frusta. In quel caso era stato spiegato che gli animali erano irritati perché in calore.

La morte del cammello, precisa Borrelli, "è stata comunicata al servizio veterinario competente che ha inviato i veterinari sul posto domenica mattina. Il titolare del circo ha dichiarato di averlo trovato morto sabato sera a distanza di 24 ore dalla fuga dal circo avvenuta per una apertura del recinto ad opera di sconosciuti da lui denunciata ai carabinieri. L’autopsia farà chiarezza sulle cause del decesso. Si trattava di un giovane incrocio di cammello nato nello scorso agosto, in cattività da una coppia in possesso del circo".

Per il parlamentare di Avs, si tratta di "un epilogo drammatico":

"Pretendiamo che sia fatta chiarezza al più presto sulla sua morte improvvisa, chiarendo se sia in qualche modo collegata anche al forte stress subito dall’animale in seguito alla sua fuga e al rocambolesco recupero dopo che aveva vagato tra le automobili nel traffico di Napoli. Si tratta dell’ennesimo episodio che vede un animale pagare con la vita la ‘detenzione’ forzata in una struttura circense, obbligato insieme ai suoi simili a vivere in cattività e a compiere numeri degradanti e umilianti. I circhi con animali sono una crudeltà e vanno chiusi al più presto. Ci domandiamo fino a quando il governo resterà sorda e cieca di fronte alla volontà del Paese di procedere con la dismissione progressiva di questi spettacoli raccapriccianti”.